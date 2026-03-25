Son dakika... Esenler'deki 'Kız meselesi' cinayeti olayına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

25.03.2026 | 17:00

Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Umut Özacar kız meselesi yüzünden tartışma yaşadığı 17 yaşındaki Abdullah A. tarafından tarafından silahla vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili ilçe ekiplerince yapılan çalışmada olayda silah kullanan şahsın Abdullah A. (17) ve tartışmanın asıl tarafı olduğu öne sürülen Hasan İ. (17) ve Keremcan G. (18) gözaltına alındı. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.