Babasını boğarak öldüren şahıs, terminalde polis tarafından kıskıvrak böyle yakalandı | Video
25.03.2026 | 09:31
Konya'da babasını boğarak öldüren şahıs Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Cinayet Masası dedektifleri ve gece kartallarının operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, mahkemeye sevk edilen 2 çocuk babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BABASINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri adrese ulaştığında baba Tahsin Tosun'u hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Tahsin Tosun'un boğarak öldürüldüğü tespit edildi.
500 KİLOMETRE KAÇTI, YAKALANDI
Babasını öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatan Konya Polisi, şahsın Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile devriye görevi yapan gece kartalları Bursa terminalinde şahsı kıskıvrak yakaladı. O anlar da kameraya yansıdı. Şahıs Konya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
