Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anlar kamerada | Video 25.03.2026 | 09:03 Ümraniye'de Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheliler arasında yer alan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun emniyet güçlerince gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ümraniye'de 19 Mart gecesi gerçekleşen ve genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan cinayete dair yeni detaylar gün yüzüne çıkarken; olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alınma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.