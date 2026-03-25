Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyuşturucu soruşturması son dalga açıklaması | Video

25.03.2026 | 07:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması son dalga operasyonu kapsamında yapılan gözaltılar hakkında Başsavcılıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen isimler belli oldu. Soruşturmanın bu safhasında, Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari hakkında gözaltı kararı verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yapılan son operasyonda aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan ve Hande Erçel'in de bulunduğu ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklamada toplam 16 kişiye gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Gözaltı kararı verilen isimler belli oldu

Fikret Orman ve Güzide Duran birlikte gözaltına alınırken Kerim Sabancı'nın da yurt dışından geldiğinde İstanbul Havalimanından gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY