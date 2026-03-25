Çermik'te sağanak yağış sonrası yol çöktü | Video 25.03.2026 | 09:31 Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde üç gündür devam eden sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. Çökme anında herhangi bir aracın yoldan geçmemesi faciayı önledi.

Olay Bademli Mahallesi ile Çermik ilçe merkezi arasındaki yolda meydana geldi. Son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeni ile yumuşaklaşan bölge büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yolun kapanması nedeni ile trafik akışı durdu. Mahalle sakinlerinden İsa Öztürk, ulaşımda aksamalara neden olan yolun herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan biran önce onarılması gerektiğini söyledi.