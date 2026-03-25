Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır ulaşıma kapanan yol açılıyor | Video
25.03.2026 | 10:43
Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanıldı.
Karayolları görevlileri çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.
Yaklaşık 4 aydır ulaşıma kapalı olan karayolunun bugün itibari ile ulaşıma açılması için Karayolu ekiplerince çalışmaların başladığını söyleyen Şenol Bozkurt, ''Ardahan ile Artvin sınırları arasında bulunan Bülbülhan geçidindeyiz. Yaklaşık olarak 3 aydır kapalı olan Bülbülhan geçidinde yol açma çalışmaları başladı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir haftalık çalışmaları sonucunda yol ulaşıma açılacak'' dedi.
