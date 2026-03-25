Kar ve tipi nedeniyle 4 aydır ulaşıma kapanan yol açılıyor | Video 25.03.2026 | 10:43 Ardahan ilini Artvin ve Ardanuç ilçesine bağlayan ve kar nedeniyle kapalı olan Ardanuç yolunun açılması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Yılın 4 ayı kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan-Ardanuç yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı. Coğrafi şartlar ve çetin kış şartları dolayısıyla karayolu yılın 3,5-4 ayı ulaşıma kapanıyor. Yolun 4 ay boyunca kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, Artvin ili ile ulaşımı Ardahan-Şavşat güzergâhını kullanarak sağlıyor.Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Yolun açılabilmesi için 8 kişilik ekip 2 greyder, 2 rotatif ve 1 kepçe kullanıldı.Karayolları görevlileri çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söylediler.Yaklaşık 4 aydır ulaşıma kapalı olan karayolunun bugün itibari ile ulaşıma açılması için Karayolu ekiplerince çalışmaların başladığını söyleyen Şenol Bozkurt, ''Ardahan ile Artvin sınırları arasında bulunan Bülbülhan geçidindeyiz. Yaklaşık olarak 3 aydır kapalı olan Bülbülhan geçidinde yol açma çalışmaları başladı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir haftalık çalışmaları sonucunda yol ulaşıma açılacak'' dedi.