Kartal'da geri manevra yapan pikaba minibüs çarptı | Video
25.03.2026 | 08:23

Kartal'da geri manevra yapan pikaba arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada, pikap sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Kartal D-100 Karayolu Güney Yan Yol Esentepe mevkii Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 B 6639 plakalı pikap sürücüsü yol üzerinde geri manevra yaptığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan 34 LGD 123 plakalı minibüs pikaba arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pikap sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da babasını boğarak öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 02:08
Konya'da babasını boğarak öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 25.03.2026 | 07:59
Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan uyuşturucu soruşturması son dalga açıklaması | Video 00:36
Son dakika | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyuşturucu soruşturması son dalga açıklaması | Video 25.03.2026 | 07:56
İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga; 14 gözaltı | Video 00:49
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga; 14 gözaltı | Video 25.03.2026 | 07:53
Son dakika... Aleyna Kalaycıoğlu olayı cinayeti görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
Son dakika... Aleyna Kalaycıoğlu olayı cinayeti görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.03.2026 | 07:30
Son dakika | Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
Son dakika | Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.03.2026 | 07:30
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü 00:49
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü 24.03.2026 | 23:21
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 kişi birbirine girdi! | Video 00:13
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada: 3 kişi birbirine girdi! | Video 24.03.2026 | 16:45
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: ’Silahı kalbime doğrulttum!’ | Video 02:16
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Silahı kalbime doğrulttum!' | Video 24.03.2026 | 15:14
Tehditler savurunca eski eşinin komşuları tarafından sopayla dövüldü! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 01:56
Tehditler savurunca eski eşinin komşuları tarafından sopayla dövüldü! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 24.03.2026 | 14:06
LPG tanklarından 35 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01:54
LPG tanklarından 35 kilo uyuşturucu çıktı | Video 24.03.2026 | 14:04
Konya’da kan donduran vahşet: Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı! | Video 01:49
Konya'da kan donduran vahşet: Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı! | Video 24.03.2026 | 14:03
Eyüpsultan’da camdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 02:43
Eyüpsultan'da camdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 24.03.2026 | 11:30
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada | Video 00:07
17 yaşındaki çocuk, akranını pompalı tüfekle vurdu! O anlar kamerada | Video 24.03.2026 | 11:25
Minibüste taciz iddiası bıçaklı gerginliğe dönüştü! Olay anı kamerada | Video 02:48
Minibüste taciz iddiası bıçaklı gerginliğe dönüştü! Olay anı kamerada | Video 24.03.2026 | 11:03
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı | Video 00:26
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı | Video 24.03.2026 | 10:58
Samsun’da freni patlayan tır dehşet saçtı! 7 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var | Video 02:31
Samsun'da freni patlayan tır dehşet saçtı! 7 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var | Video 24.03.2026 | 10:26
Yolunu kaybeden yaşlı adam, trafikte tehlike saçtı | Video 01:25
Yolunu kaybeden yaşlı adam, trafikte tehlike saçtı | Video 24.03.2026 | 09:40
Osmaniye’de milyarlık bahis ağı çökertildi: Şirketler ve araçlara el konuldu | Video 00:59
Osmaniye’de milyarlık bahis ağı çökertildi: Şirketler ve araçlara el konuldu | Video 24.03.2026 | 09:10
Sultangazi’de trafoda başlayan yangın depoyu kül etti | Video 03:58
Sultangazi'de trafoda başlayan yangın depoyu kül etti | Video 24.03.2026 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY