Video Yaşam LPG tanklarından 35 kilo uyuşturucu çıktı | Video
24.03.2026 | 14:04

Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, araçların bagaj ve LPG tanklarına gizlenmiş toplam 35 kilo 392 gram skunk ele geçirildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen iki aracı x-ray taramasına sevk etti. Narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose'un tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramalarda; bagaj kapağı, stepne boşluğu ve 5 ayrı LPG tankı içerisine vakumlanarak gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

Operasyonlarda toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüleri gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
