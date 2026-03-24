Video Yaşam İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı | Video
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı | Video

24.03.2026 | 10:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7’si aktif 4’ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şahışların örgütün şifreli haberleşme aracı Bylock kullanıcısı oldukları, örgütsel ankesör-büfe arama kayıtlarının bulunduğu, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kaldıkları, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı bulundukları ve Bank Asya'da hesapları bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen 7'si aktif 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheliye yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 25 şüpheli gözaltına alındı.

