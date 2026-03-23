İstanbul Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu | Video

23.03.2026 | 13:59

istanbul Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı ve müşterisi kıskıvrak yakalandı. Evinden yüzlerce uyuşturucu hap ve paketlenmiş marihuana ele geçirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir şahsın zehir ticareti yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen A.R.N. (18) isimli şüpheli, 18 Mart'ta bir araca bindiği esnada polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Durdurulmak istenen araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan A.R.N. ve yanındaki M.Ç. (35), yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.


Şüpheli A.R.N.'nin ikamet adresinde yapılan incelemelerde; 695 adet sentetik hap, satışa hazır halde paketlenmiş 263 adet marihuana, 4 adet hassas terazi ve 17 bin 400 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, araçta bulunan M.Ç.'nin uyuşturucu madde satın almak amacıyla A.R.N. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği ve bu sebeple buluştukları ortaya çıktı.


Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç., "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan dosyasının ikmalen gönderilmesi şartıyla adli makamlarca serbest bırakıldı. TCK 188 (Uyuşturucu madde imal ve ticareti) suçundan adliyeye sevk edilen A.R.N. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

