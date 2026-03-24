Yolunu kaybeden yaşlı adam, trafikte tehlike saçtı | Video 24.03.2026 | 09:40

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde yolunu kaybettiği öğrenilen yaşlı bir adam, yoğun trafik akışının bulunduğu yolda araçların arasında yürümeye başladı. Sürücülerin korna çalarak uyarıda bulunduğu yaşlı adam, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olurken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaşlı adamı güvenli alana aldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.