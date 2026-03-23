Bursa'da kaza tartışması kavgaya dönüştü: Aile hastanelik oldu | Video

23.03.2026 | 13:40

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Çocuklu ailenin darp edildiği olay sonrası yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarıyla birlikte araçta bulunan bir aile ile gençlerden oluşan bir arkadaş grubu arasında kaza sonrası tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.


Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun sol tarafında yere düşen aile babasının darbedildiği, diğer tarafta ise anne ile grup arasında tartışma ve arbede yaşandığı anlar yer aldı. Olay sırasında çocukların korku dolu anlar yaşadığı görüldü.


Kavga sonrası yaralanan aile bireyleri olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan şahısların tespiti için çalışma sürüyor.

