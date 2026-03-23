Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 Ölü, 1 ağır yaralı | Video 23.03.2026 | 13:35 Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 3'ncü Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yapımı devam eden yolda takla atarak şarampole düştü. Kazada 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede başka bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın yaralı hayatını kaybederken, ağır yaralı kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.