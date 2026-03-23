Buhar kazanı patlamasının görüntüleri ortaya çıktı: 1 işçi hayatını kaybetmişti... | Video

Video Yaşam Buhar kazanı patlamasının görüntüleri ortaya çıktı: 1 işçi hayatını kaybetmişti...
23.03.2026 | 12:38

Tekirdağ Hayrabolu'da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir yağ fabrikasında geçtiğimiz hafta meydana gelen buhar kazanı patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fabrikanın buhar kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle metal parçalar çevreye savrulurken, yoğun duman hızla yükselerek gökyüzünü kapladı. Olay anı, çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamadan saniyeler önce üç kadın işçinin bölgeden geçtiği de görüldü. Patlamada, fabrikanın çalışanı 48 yaşındaki Cumhur Önbay hayatını kaybetmişti.

Kütahya’da hafif ticari aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı | Video 02:21
Kütahya'da hafif ticari aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı | Video 23.03.2026 | 12:23
Tekirdağ’daki yağ fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:11
Tekirdağ'daki yağ fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.03.2026 | 12:07
Bursa’da bıçaklı kavga... Boğazı kesilen kişi hayatını kaybetti | Video 00:41
Bursa’da bıçaklı kavga... Boğazı kesilen kişi hayatını kaybetti | Video 23.03.2026 | 11:30
TEM otoyolunda iki aracın çarpışma anı kamerada | Video 00:49
TEM otoyolunda iki aracın çarpışma anı kamerada | Video 23.03.2026 | 11:28
Son dakika... Kubilay Kundakçı cinayetinde 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:40
Son dakika... Kubilay Kundakçı cinayetinde 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 23.03.2026 | 11:11
Tunceli’de kedi ile su samurunun saklambaç oyunu kamerada | Video 01:30
Tunceli'de kedi ile su samurunun saklambaç oyunu kamerada | Video 23.03.2026 | 11:10
Adana’da fiyat sorma bahanesiyle girdi cep telefonu çalan şüpheli kamerada | Video 01:18
Adana'da fiyat sorma bahanesiyle girdi cep telefonu çalan şüpheli kamerada | Video 23.03.2026 | 10:14
Alkolden işlem yapılan sürücü yeniden direksiyona geçip kaza yaptı: 4 yaralı 01:44
Alkolden işlem yapılan sürücü yeniden direksiyona geçip kaza yaptı: 4 yaralı 23.03.2026 | 09:52
İstanbul Sarıyer’de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Sürpriz yaptım dedi | Video 03:59
İstanbul Sarıyer’de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu "Sürpriz yaptım" dedi | Video 23.03.2026 | 09:40
İstanbul Avcılar’da otomobil kaldırımdaki çocuğa çarptı | Video 01:20
İstanbul Avcılar’da otomobil kaldırımdaki çocuğa çarptı | Video 23.03.2026 | 09:20
Isparta’da feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı: 2 ölü, 4 yaralı 03:19
Isparta'da feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı: 2 ölü, 4 yaralı 23.03.2026 | 09:20
Şanlıurfa’da sağanak yağmurda istinat duvarının yıkılma anı kamerada | Video 04:26
Şanlıurfa’da sağanak yağmurda istinat duvarının yıkılma anı kamerada | Video 23.03.2026 | 08:36
Manisa’da kayıp dağcı için arama çalışması devam ediyor | Video 00:41
Manisa’da kayıp dağcı için arama çalışması devam ediyor | Video 23.03.2026 | 08:34
El freni çekilmeyen otomobile, başka otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:44
El freni çekilmeyen otomobile, başka otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 23.03.2026 | 07:56
Adıyaman’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:12
Adıyaman'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 23.03.2026 | 07:46
Çorum’da köye inen kurt sürüsü kamerada | Video 00:31
Çorum'da köye inen kurt sürüsü kamerada | Video 23.03.2026 | 07:38
Aşırı yağış istinat duvarını yıktı: O anlar kamerada 00:59
Aşırı yağış istinat duvarını yıktı: O anlar kamerada 22.03.2026 | 23:55
Sarıyer’de alevlere teslim olan servis aracı küle döndü 01:00
Sarıyer’de alevlere teslim olan servis aracı küle döndü 22.03.2026 | 22:51
Gece yarısı sokakta kurşun yağmuruna tutuldu! 20 yaşındaki Arif hayatını kaybetti 00:13
Gece yarısı sokakta kurşun yağmuruna tutuldu! 20 yaşındaki Arif hayatını kaybetti 22.03.2026 | 16:10

