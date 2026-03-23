Buhar kazanı patlamasının görüntüleri ortaya çıktı: 1 işçi hayatını kaybetmişti... | Video 23.03.2026 | 12:38 Tekirdağ Hayrabolu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yağ fabrikasında geçtiğimiz hafta meydana gelen buhar kazanı patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fabrikanın buhar kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle metal parçalar çevreye savrulurken, yoğun duman hızla yükselerek gökyüzünü kapladı. Olay anı, çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamadan saniyeler önce üç kadın işçinin bölgeden geçtiği de görüldü. Patlamada, fabrikanın çalışanı 48 yaşındaki Cumhur Önbay hayatını kaybetmişti.