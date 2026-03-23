Adana'da fiyat sorma bahanesiyle girdi cep telefonu çalan şüpheli kamerada | Video

23.03.2026 | 10:14

Adana'da bir kişi fiyat sorma bahanesiyle girdiği telefoncudaki vitrinden cep telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tutuklanan şüpheli, "Hoşuma gittiği için çaldım" dediği öne sürüldü.

Olay, 15 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'ndeki bir telefoncuda meydana geldi. Caner Ş., telefoncuların olduğu pasajda dolaşmaya başladı. Bu sırada Caner Ş., Mazlum A.'nın işyerini gözünü kestirdi.


Bir süre dolanan Caner Ş., Mazlum A.'ya ait telefoncu dükkanına girdi. Şüpheli işyeri sahibine vitrindeki telefonlarının fiyatını sordu. Ardından Caner Ş., vitrinde duran bir cep telefonunu el çabukluğuyla alarak, işyerinden uzaklaştı. İşyeri sahibi ise vitrinden telefonu göremeyince şaşırdı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Mazlum A.'nın ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gelen ekip işyerinin kameralarını inceledi. Ardından Caner Ş.'nin kaçış güzergahını ve girdiği evi belirledi.


Eve yapılan baskında Caner Ş. kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda Caner Ş., "Telefon hoşuma gittiği için aldım. Pişmanım" dediği ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

