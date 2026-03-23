Son dakika... Kubilay Kundakçı cinayetinde 8 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Son dakika... Kubilay Kundakçı cinayetinde 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

23.03.2026 | 11:11

Son dakika haberleri... İstanbul’da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetine ilişkin emniyette yürütülen soruşturma bugün tamamlandı. Kundakçı’nın öldürülmesinin ardından ilk olarak şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Ardından silahı kullandığı belirlenen sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında da işlem yapıldı. Toplam 8 şüpheli bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.