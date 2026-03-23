Tekirdağ'daki yağ fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı | Video
23.03.2026 | 12:07
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yağ fabrikasında geçtiğimiz hafta meydana gelen buhar kazanı patlamasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada, fabrikanın buhar kazanı şiddetli bir şekilde patladı ve çevreye metal parçalar savruldu. Görüntüler, çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, patlama anında yükselen yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı ve olaydan saniyeler önce üç kadın işçinin bölgeden geçtiği görülüyor.
Meydana gelen patlamada fabrika çalışanı 48 yaşındaki Cumhur Önbay hayatını kaybetmişti.
Tekirdağ'daki yağ fabrikası patlamasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.03.2026 | 12:07
