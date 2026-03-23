İstanbul Sarıyer’de boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu "Sürpriz yaptım" dedi | Video

23.03.2026 | 09:40

İstanbul Sarıyer'de Esra Poyraz T.’nin (38) kafeteryası, boşanma aşamasında olduğu ve 11 aydır ayrı yaşadığı eşi Oğuzhan T. (38) tarafından soyuldu. Kasadan bilezik çalıp kaçan Oğuzhan T., Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde "Dükkana gittim çiçek göndermiştim o gitti mi diye kontrol ettim. Eşime sürpriz yaptım" dediği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 20 Mart Cuma günü saat 03.15 sıralarında Rumeli Hisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esra Poyraz T., akşam saatlerinde iş yerinden ayrılarak evine gitti. Gece saatlerinde iş yerine giren bir şüpheli, iş yerinden birşeyler alarak uzaklaştı. Olayın hemen ardından Nihal D. iş yeri sahibi arkadaşını arayarak 'İş yeri kapısını açık mı unuttun' diye sordu.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Bunun üzerine iş yerine gelen Esra Poyraz T. yaptığı kontrollerde kasasında bulunan 20 gram bileziğin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kadın, içeri giren kişinin boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Oğuzhan T olduğunu fark etti. Emniyete giden kadın şikayette bulundu. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

'EŞİME SÜRPRİZ YAPTIM'

Emniyete götürülen Oğuzhan T.'nin hem 'Uzaklaştırma kararını ihlal' hem de 'İş yerinden hırsızlık' suçlarından hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede, "Dükkana gittim çiçek göndermiştim, o gitti mi diye kontrol ettim. Zaten anahtar bende de var eşime sürpriz yaptım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Oğuzhan T.'nin poliste 8 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY