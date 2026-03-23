İstanbul Avcılar’da otomobil kaldırımdaki çocuğa çarptı | Video

23.03.2026 | 09:20

İstanbul Avcılar’da sokaktan D-100 yan yola dönmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımdaki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan A.D. (14) hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında D-100 yan yolda meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen sürücünün kontrolündeki 34 PLZ 219 plakalı otomobil, Zambak Sokak'tan dönüş yaptığı sırada kaldırıma çıktı. Otomobil bu sırada kaldırımda duran A.D. adlı kız çocuğuna çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

