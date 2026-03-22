Son dakika | İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü | Video

22.03.2026 | 12:34

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binalarda mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.