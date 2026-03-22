Son Dakika... İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! Yaralılar var: Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

Son Dakika... İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! Yaralılar var: Olay yerinden ilk görüntüler...

22.03.2026 | 12:37

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te 2 bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Enkaz altında kalanlar ve yaralıların olduğu bildirildi.