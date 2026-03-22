Son dakika | İstanbul Fatih'te çöken bina enkazından yaralıyı böyle kurtardılar | Video 22.03.2026 | 13:31 İstanbul Fatih'te bilinmeyen bir nedenle bitişik halde bulunan 2 gecekondu çöktü. Göçük altında mahsur kalanları kurtarma çalışmalarında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

istanbul Fatih Ayvansaray Ebe Sokak'ta bitişik halde bulunan üç katlı 2 gecekondu bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.