Pendik sahil yolunda aşırı hız kaza getirdi: 3 yaralı | Video 22.03.2026 | 08:40 İstanbul'un Pendik sahil yolunda aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre otomobilin sürücüsü S.D., sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı.



Park halindeki araçta bulunan 3 kişiden biri yaralanırken, takla atan otomobilde sürücü S.D. ile yanında bulunan yolcu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.