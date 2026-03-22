Video Yaşam Zonguldak'ta 25 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı | Video
Zonguldak'ta 25 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı | Video

Zonguldak'ta 25 yaşındaki gencin katil zanlısı tutuklandı | Video

22.03.2026 | 10:16

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Ümit Kanoğlu hayatını kaybetti. Olayın zanlısı İsmail Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Dereköseler Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, Ümit Kanoğlu(25) ile arkadaşı İsmail Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Zanlı İsmail Ç., tartışma sırasında aracından aldığı silahla Ümit Kanoğlu'na üç el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayetin zanlısı İsmail Ç. ise evinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltı alındı.


Şüpheli İsmail Ç.'nin jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrası nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli İsmail Ç., tutuklanarak Beycuma M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden Ümit Kanoğlu ise ilçeye bağlı Dereköseler Köyü Kuyumcuoğlu Mahallesi'nde düzenlenen cenazenin ardından defnedildi.

