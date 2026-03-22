Gaziantep Üniversitesi'nde yangın | Video 22.03.2026 | 11:27 Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın sonrası merkezde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde meydana geldi.Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan merkezde, yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.