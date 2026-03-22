İstanbul güne sisle başladı | Video 22.03.2026 | 09:33 İstanbul genelinde Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde sis etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini azalttı.

Bayramın üçüncü gününde İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sabah erken saatlerde etkisini artıran sis nedeniyle özellikle caddelerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis, Boğaz çevresi, Levent ve Zincirlikuyu'ndan görüntülendi.