Adana'da sigara tartışması can aldı: 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı | Video 22.03.2026 | 10:03 Adana'da kendilerinden sigara isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 ağabeyi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan yaşları 16 ile 17 arasında değişin 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart akşamı meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O.(17), M.İ.(16) ve S.Y.(17) sigara istedi. "Sigara yok" yanıtı üzerine 5 şüpheli 4 kardeşe bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.