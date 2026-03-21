Bursa'da camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi | Video

21.03.2026 | 14:52

Türkiye gündemine oturan cami videosunu çeken TikTok üreticisi Emircan Y., adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde TikTok'ta içerik üreten bir şahsın, cami içerisinde belden yukarısı çıplak şekilde video çekerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaşılan görüntülerde, cami içerisinde çekilen videoya küfürlü şarkılar eklendiği görüldü. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.


Görüntülerde yer alan Emircan Y. (17) isimli şahıs, videonun yayılmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın çektiği video farklı sosyal medya mecralarında hızla yayıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Bursa’da camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi | Video 00:38
Bursa'da camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi | Video 21.03.2026 | 14:52
Eskişehir yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:34
Eskişehir yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 21.03.2026 | 14:26
Bursa’da gençlerin kavgası kamerada | Video 00:30
Bursa'da gençlerin kavgası kamerada | Video 21.03.2026 | 13:38
Şanlıurfa’da çamura saplanan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı | Video 01:15
Şanlıurfa'da çamura saplanan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı | Video 21.03.2026 | 12:34
Bursa’da tartışma bir anda kavgaya dönüştü.. 2 yaralı | Video 01:09
Bursa'da tartışma bir anda kavgaya dönüştü.. 2 yaralı | Video 21.03.2026 | 12:10
Gaziantep Havalimanı’ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 01:15
Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 21.03.2026 | 12:07
Kazada ölen motokurye son yolculuğuna konvoyla uğurlandı | Video 02:37
Kazada ölen motokurye son yolculuğuna konvoyla uğurlandı | Video 21.03.2026 | 11:39
Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 390 bin TL ceza 00:32
Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 390 bin TL ceza 21.03.2026 | 10:18
Muğla Bodrum’da marinada çıkan yangında 8 motoryat alev alev yandı | Video 04:38
Muğla Bodrum’da marinada çıkan yangında 8 motoryat alev alev yandı | Video 21.03.2026 | 10:03
İstanbul Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı | Video 02:08
İstanbul Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı | Video 21.03.2026 | 10:02
Erzurum’da tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı | Video 02:07
Erzurum'da tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı | Video 21.03.2026 | 09:26
Erzurum’da otomobil, park halindeki araca çarptı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 02:47
Erzurum'da otomobil, park halindeki araca çarptı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 21.03.2026 | 09:24
İzmit’te sokak ortasındaki tekmeli yumuruklu kavga kamerada | Video 00:24
İzmit'te sokak ortasındaki tekmeli yumuruklu kavga kamerada | Video 21.03.2026 | 08:59
Hatay’da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı | Video 01:49
Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı | Video 21.03.2026 | 08:57
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 00:23
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 21.03.2026 | 08:56
İzmir’de şehir içi dolmuşta doğum yaptı | Video 03:17
İzmir'de şehir içi dolmuşta doğum yaptı | Video 21.03.2026 | 08:50
Hatay’da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 02:43
Hatay'da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 21.03.2026 | 08:43
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yandı | Video 01:50
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yandı | Video 21.03.2026 | 08:31
Hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablasından duygusal paylaşım | Video 00:30
Hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablasından duygusal paylaşım | Video 20.03.2026 | 16:40
Antalya’da oluşan hortum kamerada | Video 00:37
Antalya'da oluşan hortum kamerada | Video 20.03.2026 | 15:58

