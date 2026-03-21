Eskişehir yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video

21.03.2026 | 14:26

Eskişehir karayolunda, Polatlı-Sivrihisar sınırında seyir halindeki araca başka bir aracın çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemalettin Gencer yönetimindeki otomobil, Isparta'dan Ankara istikametine seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı.


Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Cemalettin Gencer ile eşi Hanife Gencer, oğlu Emir Gencer ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz araçtan savruldu.
Kazada, Cemalettin Gencer ve Kadriye Özdalmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Emir Gencer, önce Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olduğu için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Gencer ise Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.


Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü F.E., tedavisinin tamamlanmasının ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi'nden çıkarılarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

