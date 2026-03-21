Vatandaşlar AVM'de kavgayı film gibi böyle izledi | Video

21.03.2026 | 15:33

Bursa'daki Korupark AVM'de iki grup arasında çıkan kavga meydan muharebesi aratmadı. O anlar kameraya yansırken, 2 kişi yaralandı. AVM'ye gelen vatandaşlar ise yemek katında kavgayı şaşkınlık içinde film izler gibi izledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bursa Korupark AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırmasıyla alışveriş merkezinde panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


Görüntülerde tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, çevredeki vatandaşların ise uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Kavganın şiddeti ise adeta meydan muharebesini aratmadı.


Çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da trafikte saldırı anı kamerada | Video 00:37
İstanbul'da trafikte saldırı anı kamerada | Video 21.03.2026 | 15:01
Kavgada eline geçirdiği varil, parke taşı ve masayı fırlattı: O anlar kamerada | Video 02:15
Kavgada eline geçirdiği varil, parke taşı ve masayı fırlattı: O anlar kamerada | Video 21.03.2026 | 14:54
Bursa’da camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi | Video 00:38
Bursa'da camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi | Video 21.03.2026 | 14:52
Eskişehir yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:34
Eskişehir yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 21.03.2026 | 14:26
Bursa’da gençlerin kavgası kamerada | Video 00:30
Bursa'da gençlerin kavgası kamerada | Video 21.03.2026 | 13:38
Şanlıurfa’da çamura saplanan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı | Video 01:15
Şanlıurfa'da çamura saplanan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı | Video 21.03.2026 | 12:34
Bursa’da tartışma bir anda kavgaya dönüştü.. 2 yaralı | Video 01:09
Bursa'da tartışma bir anda kavgaya dönüştü.. 2 yaralı | Video 21.03.2026 | 12:10
Gaziantep Havalimanı’ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 01:15
Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 21.03.2026 | 12:07
Kazada ölen motokurye son yolculuğuna konvoyla uğurlandı | Video 02:37
Kazada ölen motokurye son yolculuğuna konvoyla uğurlandı | Video 21.03.2026 | 11:39
Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 390 bin TL ceza 00:32
Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 390 bin TL ceza 21.03.2026 | 10:18
Muğla Bodrum’da marinada çıkan yangında 8 motoryat alev alev yandı | Video 04:38
Muğla Bodrum’da marinada çıkan yangında 8 motoryat alev alev yandı | Video 21.03.2026 | 10:03
İstanbul Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı | Video 02:08
İstanbul Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı | Video 21.03.2026 | 10:02
Erzurum’da tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı | Video 02:07
Erzurum'da tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı | Video 21.03.2026 | 09:26
Erzurum’da otomobil, park halindeki araca çarptı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 02:47
Erzurum'da otomobil, park halindeki araca çarptı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 21.03.2026 | 09:24
İzmit’te sokak ortasındaki tekmeli yumuruklu kavga kamerada | Video 00:24
İzmit'te sokak ortasındaki tekmeli yumuruklu kavga kamerada | Video 21.03.2026 | 08:59
Hatay’da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı | Video 01:49
Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı | Video 21.03.2026 | 08:57
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 00:23
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 21.03.2026 | 08:56
İzmir’de şehir içi dolmuşta doğum yaptı | Video 03:17
İzmir'de şehir içi dolmuşta doğum yaptı | Video 21.03.2026 | 08:50
Hatay’da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 02:43
Hatay'da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 21.03.2026 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY