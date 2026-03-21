Bursa'da silahla alıkoyduğu kadına kurşun yağdırdı | Video
Bursa’da silahla alıkoyduğu kadına kurşun yağdırdı | Video

Bursa’da silahla alıkoyduğu kadına kurşun yağdırdı | Video

21.03.2026 | 15:39

Bursa'da bir kadın ve silahlı erkeğin akaryakıt istasyonu içerisinde kavga ettiği ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kadını silah zoru ile alıkoyan zanlı arabasıyla olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri de peşine düştü. Yolu kesilen araçtan inen zanlı, elindeki silahla kadına kurşun yağdırdı. Polis ekipleri tarafından ateş edilerek etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alınırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ramazan Bayramının birinci günü saat 21.30 sıralarında Panayır Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. M.A. (34), ile B.I. (32) arasındaki tartışmada silah olduğu ihbarı da alan ekipler, hızla olay yerine hareket etti. Silahla M.A.'yı alıkoyan zanlı B.I., olay yerinden araçla kaçtığının belirlenmesi üzerine ekipler güzergâh üzerinde çalışma başlattı. Kaçan araç, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde durduruldu.


Araçtan inen B.I., yanındaki kadına silahla ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de şüpheliye ateş ederek etkisiz hale getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.A. kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polisler tarafından ateş edilerek etkisiz hale getirilen 3 adet sabıka kaydı olan B.I.'nın ise tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Zanlının ruhsatsız silahı ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY