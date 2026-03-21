İstanbul'da trafikte saldırı anı kamerada | Video

21.03.2026 | 15:01

istanbul Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücünün aracını camını kırarak saldırmaya çalışan şüpheliye 183 bin 492 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Ayrıca ehliyetine 60 gün süre ile geçici el konuldu.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücü trafikte takip etiği araç sürücüsünün önünü kesip saldırdı. Aracın camını kırıp bağırmaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda bahse konu araç sürücüsü H.H.Ö. ekiplerimizce tespit edildi. Araç sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, taşıt yolu üzerinde duraklama, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları,saygısızca araç kullanma maddelerinden toplam 183 bin 492 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Ayrıca, araç 60 gün trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile geçici el konuldu.
İstanbul'da trafikte saldırı anı kamerada | Video 21.03.2026 | 15:01
Kavgada eline geçirdiği varil, parke taşı ve masayı fırlattı: O anlar kamerada | Video 02:15
Kavgada eline geçirdiği varil, parke taşı ve masayı fırlattı: O anlar kamerada | Video 21.03.2026 | 14:54
Bursa’da camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi | Video 00:38
Bursa'da camide çıplak video çeken TikTok üreticisi adliyeye sevk edildi | Video 21.03.2026 | 14:52
Eskişehir yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:34
Eskişehir yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı | Video 21.03.2026 | 14:26
Bursa’da gençlerin kavgası kamerada | Video 00:30
Bursa'da gençlerin kavgası kamerada | Video 21.03.2026 | 13:38
Şanlıurfa’da çamura saplanan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı | Video 01:15
Şanlıurfa'da çamura saplanan inek kepçe yardımıyla kurtarıldı | Video 21.03.2026 | 12:34
Bursa’da tartışma bir anda kavgaya dönüştü.. 2 yaralı | Video 01:09
Bursa'da tartışma bir anda kavgaya dönüştü.. 2 yaralı | Video 21.03.2026 | 12:10
Gaziantep Havalimanı’ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 01:15
Gaziantep Havalimanı'ndan kavga ve panik anları kamerada | Video 21.03.2026 | 12:07
Kazada ölen motokurye son yolculuğuna konvoyla uğurlandı | Video 02:37
Kazada ölen motokurye son yolculuğuna konvoyla uğurlandı | Video 21.03.2026 | 11:39
Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 390 bin TL ceza 00:32
Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 390 bin TL ceza 21.03.2026 | 10:18
Muğla Bodrum’da marinada çıkan yangında 8 motoryat alev alev yandı | Video 04:38
Muğla Bodrum’da marinada çıkan yangında 8 motoryat alev alev yandı | Video 21.03.2026 | 10:03
İstanbul Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı | Video 02:08
İstanbul Bayrampaşa’da kamyonet devrildi: 3 yaralı | Video 21.03.2026 | 10:02
Erzurum’da tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı | Video 02:07
Erzurum'da tur minibüsü kaza yaptı: 4 yaralı | Video 21.03.2026 | 09:26
Erzurum’da otomobil, park halindeki araca çarptı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 02:47
Erzurum'da otomobil, park halindeki araca çarptı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 21.03.2026 | 09:24
İzmit’te sokak ortasındaki tekmeli yumuruklu kavga kamerada | Video 00:24
İzmit'te sokak ortasındaki tekmeli yumuruklu kavga kamerada | Video 21.03.2026 | 08:59
Hatay’da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı | Video 01:49
Hatay'da çocukların kavgasına aileler karıştı; 3 ölü, 22 yaralı | Video 21.03.2026 | 08:57
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 00:23
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 21.03.2026 | 08:56
İzmir’de şehir içi dolmuşta doğum yaptı | Video 03:17
İzmir'de şehir içi dolmuşta doğum yaptı | Video 21.03.2026 | 08:50
Hatay’da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 02:43
Hatay'da 3 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 21.03.2026 | 08:43
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yandı | Video 01:50
Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yandı | Video 21.03.2026 | 08:31

