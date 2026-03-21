İzmit'te sokak ortasındaki tekmeli yumuruklu kavga kamerada | Video 21.03.2026 | 08:59 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde ortasında bir kişinin, iki şüpheli tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Caddede iki şüpheli ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında yere düşen kişi, iki şüpheli tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Aldığı darbeler sonucu hareketsiz kalan kişi yerde bir süre kıpırdamadan yattı. Şüpheliler ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı.

Yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.