İstanbul Bayrampaşa'da kamyonet devrildi: 3 yaralı | Video 21.03.2026 | 10:02 İstanbul Bayrampaşa'da şoförünün yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyonet kontrolden çıkarak yan yattı. 3 kişinin yaralandığı kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 19 Mart saat 21.55 sıralarında Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 UK 313 plakalı kamyonetin şoförü Ş.İ., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.İ., önce park halindeki bir otomobile ardından aydınlatma direğine çarptı. Savrulan kamyonet, yan yattıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, araçta sıkışan kamyonet şoförünü kendi imkanlarıyla çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Ş.İ. ile 2 yayanın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büfede alışveriş yapan bir kişinin kazadan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.