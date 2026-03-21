Video Yaşam Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video
Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

Ankara’da metro istasyonu çıkışında bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

21.03.2026 | 08:56

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde metro istasyonu çıkışında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, geç saatlerde Akköprü Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından metro istasyonuna kaçan 3 şüpheli ise, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

