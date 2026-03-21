Tek teker üzerinde motosiklet kullanan sürücüye 390 bin TL ceza

21.03.2026 | 10:18

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tek teker üzerinde motosiklet kullanan ve ehliyetinin daha önceden tespit edildiği, plakada bantla oynama yaptığı tespit edilen sürücüye 390 bin lira ceza yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde, bir sürücüsünün tek teker üzerinde motosikleti kullandığı ve akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün daha önce ehliyetinin iptal edildiği, motosikletin plakasındaki "F" harfini de siyah bantla "E" harfine çevirdiği tespit edildi. Sürücünün motosikleti 90 gün boyunca trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.


Ayrıca sürücüye plakasındaki oynama sebebiyle 140 bin TL, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmasından dolayı 200 bin TL, motosikletle akrobatik hareketler yapması sebebiyle 46 bin TL, kask kullanmamaması sebebiyle 2 bin 500 TL olmak üzere 390 bin lira idari trafik cezası uygulandı.
Ekiplerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

