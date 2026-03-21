Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yandı | Video 21.03.2026 | 08:31 Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada bağlı teknelerde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yalıkavak Marina'da bağlı teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Rüzgarla büyüyen yangın, yandaki diğer teknelere de sıçradı. Kısa süre içerisinde 5 tekne alevler içerisinde kaldı. İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi. Boyları yaklaşık 20 metre civarındaki teknelerdeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kuvvetli rüzgarla zaman zaman büyüyen alevler, ekiplere zor anlar yaşatıyor.