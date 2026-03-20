Bursa'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 Ölü, 2 yaralı | Video 20.03.2026 | 11:34 Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin mobilya mağazasına ait beton reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan İmran S. (18) yönetimindeki 48 RG 073 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak yoldan çıkan araç, yol kenarında bulunan bir mobilya mağazasının beton reklam panosuna çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü ile yolcular Aslan Demir (20) ve Mert C. (19)'yi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü ile Mert C. ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hayatını kaybeden gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla savrularak yoldan çıktığı ve reklam panosuna çarptığı anlar saniye saniye yer aldı.