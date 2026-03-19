Pazar yerinde ortalık karıştı! Bıçaklı kavgada 2 yaralı | Video
19.03.2026 | 15:55
Burdur'un Bucak ilçesindeki pazar yerinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Perşembe Pazarı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, F.G. (42) ile H.G. (18) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı.
