İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video 19.03.2026 | 10:40 Hatay'da Daltonlar Suç Örgütü adını kullanarak tehditle haraç isteyen 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonlarla yakalandı, 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay'da Daltonlar Suç Örgütünün adını kullanarak tehdit eden ve haraç isteyen, tehdit ettikleri ve haraç vermeyen şahsa ait iş yerini kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı çalışma neticesinde 12 Ocak günü yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler, 15 Ocak günü 'Nitelikli Yağma-Tehdit-Mala Zarar Verme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Şahısların araç ve ikamet aramalarında; 1 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, 7 bıçak,1 muşta, 4 sopa, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünce devam eden çalışmalarda ve şüphelilerin yapılan materyal incelemelerinde tespit edilen yeni şüpheli şahıslar Y.N , A.A ve D.V. ise 17 Mart günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıslar mahkemeye sevk edildiler. Şahıslardan; Y.N. mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.