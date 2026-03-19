İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video

19.03.2026 | 10:40

Hatay'da Daltonlar Suç Örgütü adını kullanarak tehditle haraç isteyen 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonlarla yakalandı, 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hatay'da Daltonlar Suç Örgütünün adını kullanarak tehdit eden ve haraç isteyen, tehdit ettikleri ve haraç vermeyen şahsa ait iş yerini kurşunlama olayına karışan 4 şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı çalışma neticesinde 12 Ocak günü yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler, 15 Ocak günü 'Nitelikli Yağma-Tehdit-Mala Zarar Verme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şahısların araç ve ikamet aramalarında; 1 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, 7 bıçak,1 muşta, 4 sopa, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünce devam eden çalışmalarda ve şüphelilerin yapılan materyal incelemelerinde tespit edilen yeni şüpheli şahıslar Y.N , A.A ve D.V. ise 17 Mart günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıslar mahkemeye sevk edildiler. Şahıslardan; Y.N. mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY