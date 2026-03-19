İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video
19.03.2026 | 10:40
Hatay'da Daltonlar Suç Örgütü adını kullanarak tehditle haraç isteyen 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonlarla yakalandı, 5 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şahısların araç ve ikamet aramalarında; 1 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, 7 bıçak,1 muşta, 4 sopa, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünce devam eden çalışmalarda ve şüphelilerin yapılan materyal incelemelerinde tespit edilen yeni şüpheli şahıslar Y.N , A.A ve D.V. ise 17 Mart günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şahıslar mahkemeye sevk edildiler. Şahıslardan; Y.N. mahkemece tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
