Beykoz'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:01 Beykoz'da yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı İETT otobüsü kayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 07:20 sıralarında Göksu Mahallesi Kurabiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.