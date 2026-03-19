Beykoz'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video
19.03.2026 | 09:01
Beykoz'da yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı İETT otobüsü kayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 07:20 sıralarında Göksu Mahallesi Kurabiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
