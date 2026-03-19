Beykoz'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video

19.03.2026 | 09:01

Beykoz'da yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün kullandığı İETT otobüsü kayarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 07:20 sıralarında Göksu Mahallesi Kurabiye Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY