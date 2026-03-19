Antalya'da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video
19.03.2026 | 10:27
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza sonrası araçlardan birisi üst geçidin ayaklarına çarparak hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı haldeki sürücü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Beton kolona çarparak hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Selim U., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bursa'da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:42
01:37
Beykoz'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:01
00:12
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 18.03.2026 | 13:10
00:56
00:12
00:30
01:33
SON DAKİKA: Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 18.03.2026 | 11:16
01:00
Batman'da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 10:15
00:17
00:41
Beykoz’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video 18.03.2026 | 09:02
03:37
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 18.03.2026 | 08:48
00:52
Bolu’da tek katlı ev küle döndü 17.03.2026 | 23:57
00:29
Kartal'da seyir halindeki araç alev alev yandı 17.03.2026 | 22:59
00:29
Baharın habercisi olan leylekler, Ankara'ya ulaştı 17.03.2026 | 20:46
02:00
Samsun'da ölümlü kazaya karışan minibüs sürücüsü tutuklandı | Video 17.03.2026 | 15:34
01:31
İzmit'te 7 katlı binanın çatısındaki bacadan çıkan yangın korkuttu | Video 17.03.2026 | 14:40
02:47
Cinayete kurban giden baba oğul, son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.03.2026 | 14:13
04:53