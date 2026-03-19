Antalya'da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 19.03.2026 | 10:27 Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza sonrası araçlardan birisi üst geçidin ayaklarına çarparak hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralı haldeki sürücü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki Selim U.'nun kullandığı 07 ASC 040 plakalı otomobil Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak çıkışında yan yoldan gelen Levent Y.'nin kullandığı 07 LDD 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Selim U.'nun kullandığı 07 ASC 040 plakalı otomobil yaya üst geçidi altındaki beton kolonlara çarparak durabildi.Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Beton kolona çarparak hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Selim U., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.