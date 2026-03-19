Bursa'da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video
19.03.2026 | 09:42
Bursa'da Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Bayram öncesi yaşanan kaza yürekleri ağza getirirken, feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan meydana gelen feci kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların şiddetli çarpışma anı ve kazanın boyutu açık şekilde görüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden tamamen trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yetkililer, özellikle bayram trafiğinin yoğunlaştığı arife gününde sürücülerin daha dikkatli olmaları, hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
01:37
00:12
00:56
00:12
00:30
01:33
01:00
00:17
00:41
03:37
00:52
00:29
00:29
02:00
01:31
02:47
04:53
01:14