Kastamonu'da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi | Video 19.03.2026 | 13:01 Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir araç ve şüpheli üzerinde yapılan aramada 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramada, 9 bin 642 adet sentetik hap ele geçirildi.Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.