Kastamonu'da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi | Video

19.03.2026 | 13:01

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir araç ve şüpheli üzerinde yapılan aramada 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Aramada, 9 bin 642 adet sentetik hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de acı olay: Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti! | Video 00:29
İzmir'de acı olay: Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti! | Video 19.03.2026 | 12:38
Burdur ve Antalya’da ’Narko Kapanı’ operasyonu: 22 gözaltı | Video 01:19
Burdur ve Antalya'da 'Narko Kapanı' operasyonu: 22 gözaltı | Video 19.03.2026 | 12:10
Beşiktaş’ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:11
Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 19.03.2026 | 10:45
İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video 00:28
İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video 19.03.2026 | 10:40
Antalya’da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 03:10
Antalya'da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 19.03.2026 | 10:27
Bursa’da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video 01:22
Bursa'da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:42
Beykoz’da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 01:37
Beykoz'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:01
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 00:12
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 18.03.2026 | 13:10
Antalya’da plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 62 bin TL ceza kesildi | Video 00:56
Antalya'da plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 62 bin TL ceza kesildi | Video 18.03.2026 | 12:28
Sultanahmet’te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı | Video 00:12
Sultanahmet'te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı | Video 18.03.2026 | 12:02
Maltepe’de zula evine operasyon: Kilolarca uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi | Video 00:30
Maltepe'de zula evine operasyon: Kilolarca uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 11:27
SON DAKİKA: Üsküdar’da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 01:33
SON DAKİKA: Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 18.03.2026 | 11:16
Batman’da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:00
Batman'da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 10:15
İstanbul’da kan donduran görüntüler! Pijamalarıyla asansöre bindi, pompalı tüfekle dehşet saçtı! | Video 00:17
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Pijamalarıyla asansöre bindi, pompalı tüfekle dehşet saçtı! | Video 18.03.2026 | 09:58
Beykoz’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video 00:41
Beykoz’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video 18.03.2026 | 09:02
İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 03:37
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 18.03.2026 | 08:48
Bolu’da tek katlı ev küle döndü 00:52
Bolu’da tek katlı ev küle döndü 17.03.2026 | 23:57
Kartal’da seyir halindeki araç alev alev yandı 00:29
Kartal'da seyir halindeki araç alev alev yandı 17.03.2026 | 22:59
Baharın habercisi olan leylekler, Ankara’ya ulaştı 00:29
Baharın habercisi olan leylekler, Ankara'ya ulaştı 17.03.2026 | 20:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY