İzmir'de acı olay: Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti! | Video 19.03.2026 | 12:38 İzmir'in Torbalı ilçesinde şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

Olay, dün Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Alpaslan A. (1), annesi temizlik yaptığı sırada balkona çıktı. Çocuk, balkondan ağzı açık şalgam suyu dolu kovanın içerisine düştü. Durumu fark eden anne, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Alpaslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, anneyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.