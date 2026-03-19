Burdur ve Antalya'da 'Narko Kapanı' operasyonu: 22 gözaltı | Video

19.03.2026 | 12:10

Burdur ve Antalya'da jandarma ekipleri tarafından 'Narko Kapanı' operasyonu çerçevesinde 16 adreste yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 22 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Burdur İl Jandarma Komutanlığınca, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) kapsamında, 15 Mart tarihinde, Burdur ve Antalya illerinde eş zamanlı olarak, toplam 16 adreste "Narko Kapanı" operasyonu icra edildi. Faaliyet çerçevesinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilerek, H.G., O.A., A.A., S.İ., C.B., R.G., İ.B.E, M.C., R.K., M.S., H.K., E.E., E.A., M.S., M.K., S.U., M.K., O.D.A., M.A., B.Y., D.K. ve O.H. hakkında adli işlem başlatıldı. Söz konusu 22 şüpheliden 4'ünün tutukluluk hali cezaevinde devam ederken; 4'üne yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 14 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerine müteakip serbest bırakılırken adli sürecin devam ettiği bildirildi.
