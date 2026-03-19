Ordu'da sokak ortasında 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede | Video
19.03.2026 | 14:12
Ordu'nun Ünye ilçesinde dün sokak ortasında 2 çocuk babası şahsı silahla öldüren katil zanlısı, adliyeye çıkarıldı.
Olayın ardından kaçan Mehmet D.'yi yakalamak için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından şüphelinin 3 tekerlekli elektrikli aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulundu. Zanlı, dün akşam saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Mehmet D., bu sabah saatlerinde Ünye Adliyesine çıkarıldı. Zanlının soğukkanlı göründüğü ve ifadesinde, "Tesadüfen denk geldik, borç meselesini konuşmak istedim. Bana küfür edip kafa atmaya çalışınca ona ateş ettim. Bilincimi kaybettim, kaç tane sıktığımı hatırlamıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
05:08
Ordu'da sokak ortasında 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede | Video 19.03.2026 | 14:12
00:52
00:29
01:19
02:11
00:28
03:10
01:22
01:37
00:12
00:56
00:12
00:30
01:33
01:00
00:17
00:41
03:37
00:52
