Ordu'da sokak ortasında 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede | Video

Ordu'da sokak ortasında 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede | 19.03.2026 | 14:12

Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda Mehmet D. (61), caddede bir marketin önünde duran ve önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisi olan Fatih Tefir (37) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet D., yanında bulunan tabanca ile Fatih Tefir'e 10 el ateş açtı. Ağır yaralanan Tefir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan Mehmet D.'yi yakalamak için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından şüphelinin 3 tekerlekli elektrikli aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulundu. Zanlı, dün akşam saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Mehmet D., bu sabah saatlerinde Ünye Adliyesine çıkarıldı. Zanlının soğukkanlı göründüğü ve ifadesinde, "Tesadüfen denk geldik, borç meselesini konuşmak istedim. Bana küfür edip kafa atmaya çalışınca ona ateş ettim. Bilincimi kaybettim, kaç tane sıktığımı hatırlamıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.