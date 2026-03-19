19.03.2026 | 14:12

Ordu'nun Ünye ilçesinde dün sokak ortasında 2 çocuk babası şahsı silahla öldüren katil zanlısı, adliyeye çıkarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda Mehmet D. (61), caddede bir marketin önünde duran ve önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisi olan Fatih Tefir (37) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonucu Mehmet D., yanında bulunan tabanca ile Fatih Tefir'e 10 el ateş açtı. Ağır yaralanan Tefir, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Mehmet D.'yi yakalamak için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından şüphelinin 3 tekerlekli elektrikli aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulundu. Zanlı, dün akşam saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet şüphelisi Mehmet D., bu sabah saatlerinde Ünye Adliyesine çıkarıldı. Zanlının soğukkanlı göründüğü ve ifadesinde, "Tesadüfen denk geldik, borç meselesini konuşmak istedim. Bana küfür edip kafa atmaya çalışınca ona ateş ettim. Bilincimi kaybettim, kaç tane sıktığımı hatırlamıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te bir çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlamışlardı! Akran zorbalığında 5 tutuklama | Video 01:30
Fatih'te bir çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlamışlardı! Akran zorbalığında 5 tutuklama | Video 19.03.2026 | 14:22
Ordu’da sokak ortasında 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede | Video 05:08
Ordu'da sokak ortasında 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede | Video 19.03.2026 | 14:12
Kastamonu’da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi | Video 00:52
Kastamonu'da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi | Video 19.03.2026 | 13:01
İzmir’de acı olay: Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti! | Video 00:29
İzmir'de acı olay: Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti! | Video 19.03.2026 | 12:38
Burdur ve Antalya’da ’Narko Kapanı’ operasyonu: 22 gözaltı | Video 01:19
Burdur ve Antalya'da 'Narko Kapanı' operasyonu: 22 gözaltı | Video 19.03.2026 | 12:10
Beşiktaş’ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:11
Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 19.03.2026 | 10:45
İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video 00:28
İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video 19.03.2026 | 10:40
Antalya’da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 03:10
Antalya'da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 19.03.2026 | 10:27
Bursa’da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video 01:22
Bursa'da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:42
Beykoz’da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 01:37
Beykoz'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:01
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 00:12
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 18.03.2026 | 13:10
Antalya’da plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 62 bin TL ceza kesildi | Video 00:56
Antalya'da plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 62 bin TL ceza kesildi | Video 18.03.2026 | 12:28
Sultanahmet’te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı | Video 00:12
Sultanahmet'te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı | Video 18.03.2026 | 12:02
Maltepe’de zula evine operasyon: Kilolarca uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi | Video 00:30
Maltepe'de zula evine operasyon: Kilolarca uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 11:27
SON DAKİKA: Üsküdar’da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 01:33
SON DAKİKA: Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 18.03.2026 | 11:16
Batman’da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:00
Batman'da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 10:15
İstanbul’da kan donduran görüntüler! Pijamalarıyla asansöre bindi, pompalı tüfekle dehşet saçtı! | Video 00:17
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Pijamalarıyla asansöre bindi, pompalı tüfekle dehşet saçtı! | Video 18.03.2026 | 09:58
Beykoz’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video 00:41
Beykoz’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video 18.03.2026 | 09:02
İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 03:37
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 18.03.2026 | 08:48
Bolu’da tek katlı ev küle döndü 00:52
Bolu’da tek katlı ev küle döndü 17.03.2026 | 23:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY