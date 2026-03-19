Fatih'te bir çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlamışlardı! Akran zorbalığında 5 tutuklama | Video

19.03.2026 | 14:22

Fatih'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan şüphelilerden birinin olay öncesi marketten koli bandı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, markete gelen çocuk şüphelinin 'Arkadaşın doğum günü var onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı. Şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri mahkemece, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde 14 Mart günü meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

7 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA BAHANESİYLE MARKETTEN KOLİ BANDI ALDI

Olay öncesi markete gelen şüphelilerden birinin koli bandı aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin 'Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?' sorusuna cevap veren çocuk şüphelinin 'Bir tane arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı.

OLAYI PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Marketin güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde market sahibinin koli bandı almaya gelen çocuk şüpheliye 'Çocuğu mu bantlayacaksınız ?' sorusu üzerine şüphelinin 'Evet' diyerek marketten ayrıldığı anlar yer aldı.

'BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA GELSE BENİM DE ZORUMA GİDER

Market sahibi Muhammed Albay, "Gençler sürekli gelip gidiyorlardı zaten. Biri geldi koli bandı aldı gitti, sonra yine biri daha geldi koli bandı aldı. Ben de 'Siz bu koli bandını ne yapıyorsunuz?' dedim. 'Abi şakalaşıyoruz' dedi. Aradan biraz zaman geçti dışarıdan sesler geldi, baktığımda çocuğu bantlamışlar şaka yapıyorlardı. Sosyal medyada gördüm görüntüleri. Çocuğun böyle bir muameleye maruz kaldığını bilseydim müdahale ederdim. Aşağıda çocuğa vurmuşlar herhalde, daha öncede şakalaştıkları videolar yaptıkları için ben de yine şakalaşıyorlar sandım. Ama zorbalama kısmını görmedim. 1-2 hafta önce başka birine de yapmışlar, ona maruz kalan çocukta zaten şaka yapmış, yumurta atmışlar direğe bağlamışlar. Bu tür videoları var yani görüyoruz. Bende yine öyle zannettim, benim çocuğumun başına gelse benim de zoruma gider bu görüntüleri görmem. Çocuk şikayetçi olmamış, ama ailesi şikayetçi olmuş bu konu hakkında haklı bir şey diyemiyorum. Kurunun yanında yaşta yanıyor. Çünkü o zorbalayan kişi hariç aralarında diğerlerinin bu suçla bir alakaları yok diye düşünüyorum" dedi.

5 TUTUKLAMA

Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri mahkemece, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kastamonu’da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi | Video 00:52
Kastamonu'da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi | Video 19.03.2026 | 13:01
İzmir’de acı olay: Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti! | Video 00:29
İzmir'de acı olay: Şalgam suyu dolu kovaya düşen bebek hayatını kaybetti! | Video 19.03.2026 | 12:38
Burdur ve Antalya’da ’Narko Kapanı’ operasyonu: 22 gözaltı | Video 01:19
Burdur ve Antalya'da 'Narko Kapanı' operasyonu: 22 gözaltı | Video 19.03.2026 | 12:10
Beşiktaş’ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:11
Beşiktaş'ta balıkçıda asma tavan ailenin üzerine çöktü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video 19.03.2026 | 10:45
İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video 00:28
İş yerlerini haraca bağlayan Daltonlar çetesi yakayı ele verdi | Video 19.03.2026 | 10:40
Antalya’da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 03:10
Antalya'da kaza: Üst geçidin ayaklarına çarpan araç hurdaya döndü, sürücü ağır yaralandı | Video 19.03.2026 | 10:27
Bursa’da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video 01:22
Bursa'da bayram arefesinde feci kaza kamerada: 7 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:42
Beykoz’da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 01:37
Beykoz'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı; 4 yaralı | Video 19.03.2026 | 09:01
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 00:12
Tartıştığı motosikletliye çarpıp yoluna devam etti: O anlar kamerada | Video 18.03.2026 | 13:10
Antalya’da plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 62 bin TL ceza kesildi | Video 00:56
Antalya'da plakasız ve abartı egzozlu motosiklete 62 bin TL ceza kesildi | Video 18.03.2026 | 12:28
Sultanahmet’te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı | Video 00:12
Sultanahmet'te yankesicilik yaparken suçüstü yakalanan 2 kadın tutuklandı | Video 18.03.2026 | 12:02
Maltepe’de zula evine operasyon: Kilolarca uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi | Video 00:30
Maltepe'de zula evine operasyon: Kilolarca uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 11:27
SON DAKİKA: Üsküdar’da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 01:33
SON DAKİKA: Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı | Video 18.03.2026 | 11:16
Batman’da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:00
Batman'da otel odasında 514 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.03.2026 | 10:15
İstanbul’da kan donduran görüntüler! Pijamalarıyla asansöre bindi, pompalı tüfekle dehşet saçtı! | Video 00:17
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Pijamalarıyla asansöre bindi, pompalı tüfekle dehşet saçtı! | Video 18.03.2026 | 09:58
Beykoz’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video 00:41
Beykoz’da yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi yaralandı | Video 18.03.2026 | 09:02
İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 03:37
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla mest eden görüntü | Video 18.03.2026 | 08:48
Bolu’da tek katlı ev küle döndü 00:52
Bolu’da tek katlı ev küle döndü 17.03.2026 | 23:57
Kartal’da seyir halindeki araç alev alev yandı 00:29
Kartal'da seyir halindeki araç alev alev yandı 17.03.2026 | 22:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY