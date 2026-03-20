Manisa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü | Video
20.03.2026 | 15:53
Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Oğuz Şeker (26), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuz Şeker'in kullandığı 20 SU 620 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeker, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 Ölü, 2 yaralı | Video 20.03.2026 | 11:34
Pendik'te taksi su kanalına uçtu: 3 ölü,1 yaralı | Video 20.03.2026 | 11:28
Antalya'da konteynerde yangın; 5'i çocuk 6 ölü | Video 20.03.2026 | 11:09
Antalya'da konteynerde yangın; 5'i çocuk 6 ölü | Video 20.03.2026 | 10:10
Bahçeşehir’de trafikte tartışma kavgaya dönüştü: O anlar kamerada | Video 20.03.2026 | 09:57
Son dakika... Adana Kozan’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı| Video 20.03.2026 | 09:34
Eyüpsultan'da yangın çıkan gecekondu küle döndü 19.03.2026 | 23:44
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 19.03.2026 | 23:29
Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü, otelin oto parkını su bastı 19.03.2026 | 23:10
Pazar yerinde ortalık karıştı! Bıçaklı kavgada 2 yaralı | Video 19.03.2026 | 15:55
Ordu'da sokak ortasında 10 kurşunlu infazın zanlısı adliyede | Video 19.03.2026 | 14:12
Kastamonu'da 9 bin 642 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi | Video 19.03.2026 | 13:01
Burdur ve Antalya'da 'Narko Kapanı' operasyonu: 22 gözaltı | Video 19.03.2026 | 12:10