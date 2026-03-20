Son dakika... Adana Kozan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı| Video
Son dakika... Adana Kozan’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı| Video

Son dakika... Adana Kozan’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 17 yaralı| Video

20.03.2026 | 09:34

Son dakika haberleri... Adana’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Adana Kozan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara-Kadirli seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, Kozan'da kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. İhbar sonucu bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan otobüs personeli ve yolculara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yapılan müdahalelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY